رياضة
عقب فوزهم على فلامنجو البرازيلي.. وزير الرياضة يكافئ لاعبي الهلال بـ500 ألف
حققوا إنجازًا مدهشًا بتأهُّلهم إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخهم
وجَّه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتقديم مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال؛ وذلك بعد التأهُّل إلى نهائي كأس العالم للأندية.
وتأهَّل الهلال بطل آسيا لنهائي كأس العالم للأندية في المغرب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه المثير على فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 3-2، وذلك في نصف نهائي البطولة الذي أُقيم بمدينة طنجة المغربية.
وينتظر الهلال في المباراة الختامية، التي ستقام يوم السبت المقبل، الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الأخرى، التي تجمع الأهلي المصري مع ريال مدريد الإسباني.