نيوم يعلن تعاقده مع الغيني ألفا سيميدو

تواصل إدارة نادي نيوم، جهودها المتميزة في إبرام الصفقات، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول المنافس في دوري الدرجة الأولى السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
ونجحت إدارة النادي في إبرام الصفقة الثامنة هذا الصيف، بتعاقدها مع الغيني ألفا سيميدو، لاعب فريق الطائي، دون أن تكشف عن تفاصيل العقد.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أنهت إدارة نادي نيوم الرياضي إجراءات انتقال اللاعب ألفا سيميدو للفريق الأول لكرة القدم قادماً من نادي الطائي".
ولعب سيميدو الموسم الماضي مع الطائي في دوري روشن للمحترفين، حيث خاض 32 مباراة في الدوري، سجل خلالها هدفاً، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.
وانضم صاحب الـ26عاماً لصفوف الطائي في فترة الانتقالات الصيفية من عام 2022، قادماً من فيتوريا جيماريش البرتغالي، وسبق أن مثل أندية بنفيكا البرتغالي، وريدينج الإنجليزي، وإسبانيول الإسباني.
وبات لاعب الوسط المدافع ثامن صفقات فريق نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن عززت إدارة النادي صفوف الفريق بـ7 لاعبين، وهم: البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد السابق، وأسامة الخلف بعد نهاية عقده مع الفيحاء، وعباس الحسن لاعب الفتح، والحارس مصطفى ملائكة، وعبدالملك العييري، والمهاجم السنغالي مباي دياني، وإسلام هوساوي، لاعب الوحدة، إضافة إلى التعاقد مع البرازيلي بريكليس شاموسكا لتولي مهمة تدريب الفريق.