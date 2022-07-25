السعودية تواجه العراق.. والإمارات مع اليمن في انطلاقة الجولة الثالثة

تنطلق غداً الثلاثاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يلتقي منتخب السعودي مع نظيره منتخب العراق، في إطار المجموعة الأولى.
ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخب موريتانيا صاحب المركز الثاني من مباراتين، بينما يأتي منتخب العراق في المركز الثالث بدون نقاط حتى الآن.
وكانت الجولة الأولى شهدت فوز المنتخب السعودي على منتخب موريتانيا (2-0)، في الجولة الثانية حقق منتخب موريتانيا الفوز على نظيره العراقي بهدف دون رد.
وعلى ملعب نادي ضمك، يلتقي منتخب اليمن مع منتخب الإمارات ضمن المجموعة الثانية.
ويأتي منتخب الأردن في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، يليه منتخب الإمارات بنقطة واحدة ثم المنتخب اليمني بدون رصيد حتى الآن.