لاعب الهلال "نيمار": كريستيانو رونالدو رائد التغيير في دوري روشن

قال البرازيلي نيمار، المنضم حديثًا إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، إنه يؤمن بدور الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الرائد بالتغيير والتنافسية في دوري روشن السعودي.
وتابع النجم البرازيلي في مقابلة، بثها الحساب الرسمي للأزرق على منصة "x" للتواصل الاجتماعي، بأنه متحمس وسعيد بالانضمام إلى دوري جديد، وكتابة التاريخ مع الأزرق العاصمي.
وزاد: "أنا هنا لأساعد الدوري بأن يكون أكبر، وسوف يصبح تنافسيًّا للغاية بفضل التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية".
وأردف: "كما قلت، أنا متحمس لكتابة فصل جديد من قصتي مع الهلال".
وأكد النجم البرازيلي أنه سوف يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الانتصارات مع الهلال، والفوز بالألقاب، وقال: "قطعًا عندما تواجه لاعبين أمثال رونالدو وبنزيما وفيرمينو ستكون الإثارة حاضرة".