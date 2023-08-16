لاعب الهلال "نيمار": كريستيانو رونالدو رائد التغيير في دوري روشن

قال البرازيلي نيمار، المنضم حديثًا إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، إنه يؤمن بدور الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الرائد بالتغيير والتنافسية في دوري روشن السعودي.