رغم إهداره ركلتَي جزاء.. صحف عالمية تشيد بأداء سالم الدوسرى أمام نافباخور الأوزبكي

وقالت صحيفة "maisftebol": "الهلال يفوز في أوزبكستان ويضمن التأهل لدور الـ16، وعلى الرغم من عدم مشاركة روبن نيفيز، انتهى الأمر بالقائد الدوسري ليكون الشخصية الكبيرة في هذه المباراة، ليقود فريقه للفوز بالمباراة بهدف رائع، بعد إهدار ركلتَي جزاء"