رغم إهداره ركلتَي جزاء.. صحف عالمية تشيد بأداء سالم الدوسرى أمام نافباخور الأوزبكي

أشادت صحف ومواقع عالمية بأداء سالم الدوسري نجم الهلال، خلال مباراة فريقه أمس أمام نافباخور الأوزبكي، بدور المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا.
وفاز الهلال أمس بقيادة المدرب خيسوس على نافباخور الأوزبكي بنتيجة (2/0)، بالجولة الخامسة من دوري ابطال آسيا، ليتأهل رسميا إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية.
وقالت صحيفة "maisftebol": "الهلال يفوز في أوزبكستان ويضمن التأهل لدور الـ16، وعلى الرغم من عدم مشاركة روبن نيفيز، انتهى الأمر بالقائد الدوسري ليكون الشخصية الكبيرة في هذه المباراة، ليقود فريقه للفوز بالمباراة بهدف رائع، بعد إهدار ركلتَي جزاء"
وأضافت صحيفة "Record" البرتغالية :"الدوسري يهدر ركلتَي جزاء، لكنه استعاد عافيته بهدف رائع أمام نافباخور، ليثبت نفسه مرة أخرى بالمباراة ويقود فريقه للفوز 2-0 على الفريق الأوزبكي، ويضمن التأهل لدور الـ16 لمسابقة الأندية".
وكتبت صحيفة "Marca": "سالم الدوسري لاعب الهلال يهدر ركلتَي جزاء أمام الفريق الأوزبكى، ويسجل هدفاً رائعاً من مسافة 35 متراً ليفوز فريقه بالمباراة".
وقال موقع "noticiasaominuto": "الهلال يتأهل في دوري أبطال آسيا، بعد أن أهدر ركلتَي جزاء، انتهى به الأمر مبتسماً في أوزبكستان بفوزه على منافسه نافباخور في الصراع على صدارة المجموعة".