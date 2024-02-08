دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. كاراتيه الاتحاد تكمل الجاهزية.. وسلة العاصمة تكسب الشارقة

وفي مسابقة السباعي، التي تستمر لمدة يومين، حققت سارة الهلال 1746 نقطة في المسابقة، بعد أن أنهت مشاركتها في سباق 100م حواجز بزمن 19.82 ثانية، وقفزت لمسافة 1.32م في الوثب العالي، ورمت لمسافة 8.35م في مسابقة رمي المرة الحديدية، وسجلت زمن 28.68 ثانية في سباق 200م.