دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. كاراتيه الاتحاد تكمل الجاهزية.. وسلة العاصمة تكسب الشارقة

عزز فريق العاصمة السعودي، آماله بالتأهل للدور الثاني من مسابقة كرة السلة، في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة بمدينة الشارقة، عقب فوزه، اليوم الخميس، على نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة 92 – 79 نقطة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مسابقة كرة السلة.
ومثل العاصمة خلال اللقاء، الجوهرة محمد، والهنوف تركي، ورند النويصر، ولمى خالد، وأوراد أحمد، ومها محمد، وجنى سالم، ومنيرة فهد، وفيكتوريا برايد، وعايدة نجيب، ودايموند ريتشاردسون، وجين أمير.
ويستكمل فريق العاصمة، مشاركته بالدورة، بلقاء نظيره فريق الفتاة الكويتي، عند الثانية عشرة من ظهر غد الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السادسة للدور الأول.
يذكر أن فريق العاصمة، قد خاض أربعة لقاءات، فاز في الأول منها على الشمال العراقي، ثم خسارتين أمام فريقي القحيص الأردني والثورة السوري، قبل أن يتغلب اليوم على الشارقة الإماراتي.
حققت لاعبة فريق الخليج، العداءة شيخة الشهاب، المركز السادس في نهائي سباق 100م حواجز بزمن 20.51 ثانية، الذي جرى ضمن منافسات ألعاب القوى بالدورة العربية، اليوم الخميس.
وفي مسابقة السباعي، التي تستمر لمدة يومين، حققت سارة الهلال 1746 نقطة في المسابقة، بعد أن أنهت مشاركتها في سباق 100م حواجز بزمن 19.82 ثانية، وقفزت لمسافة 1.32م في الوثب العالي، ورمت لمسافة 8.35م في مسابقة رمي المرة الحديدية، وسجلت زمن 28.68 ثانية في سباق 200م.
وحصلت زميلتها هيفاء الحميد، على 1621 نقطة، بعد أن أنهت سباق 100م حواجز بزمن 20.55 ثانية، وقفزت لـ1.35م في الوثب العالي، ورمت لمسافة 6.54م في الكرة الحديدية، وزمن 28.43 ثانية في سباق 200م.
وفي التصفية الثانية لنصف نهائي سباق 400م، حلت العداءة نورة الدوسري، بالمركز السادس، بعد أن أنهت السباق بزمن 1.22.25 دقيقة.
ونالت الواثبة سجا الرامس المركز السادس في الوثب الطويل، بعد أن قفزت لمسافة 4.45م في نهائي المسابقة.
وتواصل قوى الخليج، مشاركتها في منافسات أم الألعاب بالدورة العربية في يومها الثاني، عندما تستكملان الهلال والحميد، مشاركتهما في مسابقة السباعي التي تبدأ عند التاسعة صباحاً وتنتهي عند الخامسة من مساء غد الجمعة، بمسابقات الوثب الطويل ورمي الرمح وسباق 800م.
وتتواجد زميلتهما سجا الرامس، في نهائي الوثب العالي الذي ينطلق عند الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت المملكة.
وفي الفترة المسائية، تشارك العداءة نور الجندال في نهائي سباق 800م عند الثالثة عصراً بتوقيت المملكة.
أنهى فريق الاتحاد السعودي، استعداداته مساء اليوم الخميس، للمشاركة في منافسات لعبة الكاراتيه، بدورة الألعاب العربية، التي تنطلق بداية من التاسعة من صباح غد الجمعة بتوقيت المملكة في مركز الطفل بإمارة الشارقة.
وتدشن لجين الفقيه، مشاركة فريق الاتحاد، بتواجدها ضمن منافسات المجموعة الأولى لمسابقة الكاتا الفردي عند التاسعة من صباح غد الجمعة إلى جانب لاعبات الكويت وسوريا وعمان والعراق، وهي التي ستواصل مشاركتها مع فريق الكاتا الجماعي، إلى جانب زميلتيها نجيله امام ووداد رفيع في لقاءهم أمام سيدات فريق الفتاة الكويتي في الأدوار الاقصائية.
وفي الأدوار النهائية لمسابقة القتال الفردي، تلاقي حنين الجفري، لاعبة نادي الفتاة الكويتي سالمة السلطان ضمن منافسات وزن تحت 50 كجم عند العاشرة صباحًا، وهو نفس التوقيت، التي ستواجه فيه زميلتها عبير عساف لاعبة فريق بلقيس اليمني ضمن منافسات وزن تحت 55 كجم.
وتلاقي رؤيا النفيعي عند الحادية عشرة من ظهر الغد، نظيرتها السورية لوتس قطيني؛ ضمن منافسات القتال الفردي لوزن تحت 61 كجم.
ويواجه الرباعي امتنان الشيخي وحنين الجفري وعبير الشهري ورؤيا النفيعي، لاعبات نادي الفتاة الكويتي، ضمن منافسات الأدوار النهائية للقتال الجماعي، عند الساعة الثانية عصراً.
وكان الاجتماع الفني لمسابقة الكاراتيه، قد عقد صباح اليوم الخميس في فندق كورال الشاطئ بالشارقة، بحضور الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الأستاذ عبدالعزيز العنزي وكافة إداريي الفرق المشاركة في مسابقة الكاراتيه.
يجري فريق الثقبة للسهام، تدريباته الرسمية، عند الثانية من ظهر يوم غد الجمعة، استعداداً للمشاركة في منافسات القوس الأولمبي التي تنطلق رسمياً يوم الأحد المقبل.
وكانت بعثة السهام، قد وصلت مساء اليوم الخميس، إلى الشارقة، بفريق مكون من سارة بن سلوم، وشادن المرشود، ولينا المنجم، وسماء كنفر.