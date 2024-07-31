"اتحاد القدم" يقيم مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن ملفّ ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034

وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح للاتحاد الدولي لكرة القدم كمرحلة ثالثة ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولات كأس العالم؛ حيث كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم، نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 في الرابع من شهر أكتوبر من العام الماضي 2023، بصفتها دولة وحيدة في سباق الترشّح للفوز باحتضان هذا المحفل الرياضي العالمي، مرورًا بمرحلة إطلاق الهوية الخاصة للمملكة في استضافة كأس العالم 2034م، فيما يعدّ تسليم ملف الترشّح الآن ثالث المراحل التي تؤكد عزم المملكة وحرصها على الاستضافة، على أن يعقب ذلك العديد من المراحل؛ ومنها الزيارات التفقدية الرسمية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقييم ملف الترشّح بشكل كامل، وصولًا إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة لكأس العالم 2034 في الـ11 من شهر ديسمبر من العام الجاري 2024م.