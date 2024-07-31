"اتحاد القدم" يقيم مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن ملفّ ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمناسبة تقديم ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034؛ للحديث عن تفاصيل الملف والرؤى المستقبلية التي تهدف من خلالها المملكة لجعل هذا الملف استثنائيًّا وغير مسبوق.
وسلّمت المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين الماضي، رسميًّا، ملف الترشّح لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA™ 2034، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس، في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتمّ تسليم الملفّ من خلال وفد رسمي برئاسة صاحب السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إضافة لطفلين من مراكز التدريب الإقليمية للاتحاد السعودي لكرة القدم.
ويأتي ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، ثمرة كبيرة للاهتمام والتمكين من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، والدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، كما يعكس ذلك الجهود المستمرّة لتحقيق المستهدفات الرياضية لرؤية المملكة 2030، وطموحات وآمال الشعب السعودي.
وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح للاتحاد الدولي لكرة القدم كمرحلة ثالثة ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولات كأس العالم؛ حيث كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم، نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 في الرابع من شهر أكتوبر من العام الماضي 2023، بصفتها دولة وحيدة في سباق الترشّح للفوز باحتضان هذا المحفل الرياضي العالمي، مرورًا بمرحلة إطلاق الهوية الخاصة للمملكة في استضافة كأس العالم 2034م، فيما يعدّ تسليم ملف الترشّح الآن ثالث المراحل التي تؤكد عزم المملكة وحرصها على الاستضافة، على أن يعقب ذلك العديد من المراحل؛ ومنها الزيارات التفقدية الرسمية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقييم ملف الترشّح بشكل كامل، وصولًا إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة لكأس العالم 2034 في الـ11 من شهر ديسمبر من العام الجاري 2024م.