الكشف عن قائمة الهلال والنصر في الديربي.. تعرف عليها

كشف مدربا الهلال والنصر عن التشكيلة الأساسية التي سيخوضان بها مواجهة الديربي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأعلن المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس عن قائمة الهلال التي شهدت غياب سالم الدوسري لعدم الجاهزية وسلمان الفرج والسنغالي خوليدو كوليبالي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء والمدافع البرازيلي رينان لودي نتيجة الإصابة.
وجاءت قائمة بطل الدوري في نسخته الـ16 على النحو التالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي آل بليهي، محمد البريك
الوسط: روبين نيفيز، محمد كنو، سافيتش.
الهجوم: مالكوم، ميشايل ديلغادو، ألكساندر ميتروفيتش.
في المقابل أعلن لويس كاسترو عن تشكيلة النصر وصيف بطل المسابقة والتي يتقدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني وجاءت على الشكل التالي:
حراسة المرمى: دافيد أوسبينا
الدفاع: ايمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام، أليكس تيليس
الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، أيمن يحيى
الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.