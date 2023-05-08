فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية يعلن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2022-2023

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة، الاثنين، نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2022-2023، لأندية دوري روشن للمحترفين، ودوري يلو.
وبحسب بيان وزارة الرياضة، أصبح 16 ناديًا من دوري المحترفين مؤهلًا للحصول على الدعم بعد تقييم الربع الثالث، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف مقدار الدعم لكل نادٍ بحسب درجته.
وكشفت النتائج عن تصنيف أندية «الشباب، الهلال، الاتفاق، على التوالي، ضمن الفئة الأولى، التي تخولها الحصول على دعم مستحق بقيمة « 7 ملايين ريال».
فيما حصلت أندية "الفيحاء، الفيصلي، التعاون، الحزم، الفتح، النصر" ضمن الفئة الثانية على دعم يقدر بـ«5 ملايين و750 ألف ريال»، وحصلت أندية الفئة الثالثة وهي أبها، الاتحاد، الرياض، القادسية، الخليج، العدالة، الرائد، الباطن، الطائي، ضمك، الأهلي، الوحدة على دعم يقدر بـ«5 ملايين ريال».
هذا، ويجرى تقييم الحوكمة في هذه الأندية وفق معايير محدّدة، مرتبطة بالاستراتيجيّة والقيادة، والإدارة والتشغيل، والالتزام والتحكم والرقابة، والإدارة الماليّة، والأنشطة التسويقية والفعاليات.