فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية يعلن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2022-2023

فيما حصلت أندية "الفيحاء، الفيصلي، التعاون، الحزم، الفتح، النصر" ضمن الفئة الثانية على دعم يقدر بـ«5 ملايين و750 ألف ريال»، وحصلت أندية الفئة الثالثة وهي أبها، الاتحاد، الرياض، القادسية، الخليج، العدالة، الرائد، الباطن، الطائي، ضمك، الأهلي، الوحدة على دعم يقدر بـ«5 ملايين ريال».