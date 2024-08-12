كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. ختام منافسات تيم فايت تاكتيكس وستريت فايتر وفورتنايت

وقال Xiao hai: "كأس العالم للرياضات الإلكترونية هو أفضل حدث عالمي شاركت فيه بكل تأكيد. التنظيم رائع، والمرافق على أعلى مستوى من الاحترافية، وكل سبل الراحة تم توفيرها لجميع اللاعبين المشاركين، وتحصل على كل المساعدة التي تحتاج إليها والمزيد. كل تلك الأمور تساعدك بشكل كبير على التركيز فقط على جانبك من العملية. كانت المنافسة شديدة منذ البداية ولا يمكنني أن أصف بالكلمات ما أشعر به الآن بعد فوزي بهذا اللقب".