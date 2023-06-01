"ميسي" يقترب من الهلال بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن كريستوف غالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته الأخيرة مع بطل فرنسا بعد غد السبت أمام كليرمونت، وطالب الجماهير بأن تحسن استقباله في بارك دي برينس.
وقال مدرب النادي الباريسي في مؤتمر صحفي يسبق مباراة الفريق مع نظيره كليرمونت: "كان لي شرف تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم"، مضيفاً: "ستكون آخر مباراة لميسي في ملعب حديقة الأمراء ضد كليرمونت، وأتمنى أن ينال أفضل استقبال".
وانضم ميسي الذي سجل 21 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم-إلى العاصمة الفرنسية قادمًا من برشلونة عام 2021 بعقد لمدة عامين، حيث حقق مع الفريق الدوري الفرنسي في موسمي 2021-2022 و2022-2023، إلى جانب كأس السوبر الفرنسية 2022.
ومع انتهاء عقده مع النادي الباريسي، لا تزال وجهة اللاعب غير محددة حتى الآن، إلا أن هناك الكثير من التكهنات حول المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل، حيث ذكر مصدر مقرب منه لرويترز أنه تلقى عرضًا رسميًا من الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.
كما أثيرت تكهنات حول عودته إلى برشلونة، كما برز اسم فريق إنتر ميامي الأميركي ضمن الوجهات المحتملة.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن انتقال ميسي إلى السعودية أمر وارد خاصة مع رفع الهلال عرضه لمبلغ ضخم قدره 600 مليون يورو سنويًا.