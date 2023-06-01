"ميسي" يقترب من الهلال بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

ومع انتهاء عقده مع النادي الباريسي، لا تزال وجهة اللاعب غير محددة حتى الآن، إلا أن هناك الكثير من التكهنات حول المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل، حيث ذكر مصدر مقرب منه لرويترز أنه تلقى عرضًا رسميًا من الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.