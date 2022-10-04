الفتح يكشف عن طبيعة إصابة بن دبكة.. و"دونيس" يريح اللاعبين اليوم

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها الجزائري سفيان بن دبكة، تعرُّضَه لتمزق في عضلة الفخذ، ويحتاج لراحة سلبية من أجل التعافي".