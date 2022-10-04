الفتح يكشف عن طبيعة إصابة بن دبكة.. و"دونيس" يريح اللاعبين اليوم

أعلن نادي الفتح تعرّض محترفه الدولي الجزائري سفيان بن دبكة لتمزق في عضلة الفخذ، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها الجزائري سفيان بن دبكة، تعرُّضَه لتمزق في عضلة الفخذ، ويحتاج لراحة سلبية من أجل التعافي".
من جهة أخرى منح اليوناني دونيس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح راحة للاعبين اليوم الثلاثاء.
وسيعود اللاعبون إلى التدريبات غدًا لمواصلة التحضيرات لمباراة الاتحاد ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاءت الراحة بعد المجهود الذي بذله اللاعبون في مباراة أبها، التي انتهت بفوز النموذجي بثلاثية نظيفة.