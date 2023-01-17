تنطلق اليوم.. 70 لاعباً في بطولة تنس الجامعات بالمدينة المنورة

وأضاف: "عقد اليوم "الثلاثاء" الاجتماع الفني للبطولة والذي تضمن تحديد توقيت المباريات وأماكنها، إضافة إلى تحديد عدد اللاعبين والحكام الذين بلغ عددهم 22 حكماً".