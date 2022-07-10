الباطن يحافظ على لاعبه الشاب حتى 2027

أعلنت إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، يوم الأحد، توقيعها عقدًا احترافيًا مع عثمان عوض لاعب الوسط الشاب، لمدة 5 أعوام حتى 2027.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "وقعت إدارة النادي عقدًا احترافيًا مع اللاعب عثمان عوض لمدة خمسة مواسم وذلك حتى 2027م".
ويعد عثمان عوض البالغ من العمر 19 عامًا من أبرز المواهب في فريق الباطن، حيث تدرج في الفئات السنية، وصولاً إلى الفريق الأول في الموسم الماضي، لكنه لم يلعب أي مباراة مع الفريق، وظل حبيسًا لدكة البدلاء في الجولات السبع الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتأتي خطوة توقيع عقد احترافي مع عثمان عوض، ضمن خطط إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، وسبقتها خطوة تجديد عقود أربعة لاعبين، وهم: الأورجوياني مارتن كامبانيا ومشعل الهريس، وبسام محمد، وطارق مداد، إضافة إلى التعاقد مع يوسف فواز.
وأنهى الباطن مشواره في النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ 13 في جدول الترتيب، بعد حصده 33 نقطة جمعها من 8 انتصارات ، و9 تعادلات ، و13 هزيمة.