الباطن يحافظ على لاعبه الشاب حتى 2027

ويعد عثمان عوض البالغ من العمر 19 عامًا من أبرز المواهب في فريق الباطن، حيث تدرج في الفئات السنية، وصولاً إلى الفريق الأول في الموسم الماضي، لكنه لم يلعب أي مباراة مع الفريق، وظل حبيسًا لدكة البدلاء في الجولات السبع الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.