بعد خسارة "العميد" أمام "التعاون".. فارق النقاط يتقلّص مع صاحب المركز الثاني و"بوصلة الدوري" في يد "الطائي"

وأعادت خسارة العميد من التعاون الذاكرة لخسارة مماثلة في الموسم الرياضي الماضي على يد الطائي في حائل التي سبقتها آنذاك تصريحات تركي الضبعان؛ بأنه سينجح في تغيير بوصلة الدوري أمام الاتحاد، وذلك قبل لقاء ضمن الجولة 28، وبالفعل خسر رفاق "حجازي" بهدف للا شيء، وانتقلت بطولة الدوري للهلال.