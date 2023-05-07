بعد خسارة "العميد" أمام "التعاون".. فارق النقاط يتقلّص مع صاحب المركز الثاني و"بوصلة الدوري" في يد "الطائي"

فقد نادي الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة أمام التعاون في الجولة 25 إثر خسارته بهدفين لهدف؛ ليتوقف رصيده من النقاط عند 59 نقطة قبل 5 جولات على النهاية، ويتقلّص الفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة إلى ثلاث نقاط.
وأعادت خسارة العميد من التعاون الذاكرة لخسارة مماثلة في الموسم الرياضي الماضي على يد الطائي في حائل التي سبقتها آنذاك تصريحات تركي الضبعان؛ بأنه سينجح في تغيير بوصلة الدوري أمام الاتحاد، وذلك قبل لقاء ضمن الجولة 28، وبالفعل خسر رفاق "حجازي" بهدف للا شيء، وانتقلت بطولة الدوري للهلال.
ويبدو أن لاعب التعاون فهد الرشيدي -المتوقع انتقاله لنادي الأهلي الموسم المقبل- تسلّم "بوصلة الدوري" مجدّداً عندما استطاع تسجيل هدفين مخترقاً الخشبات الثلاث للحارس الصعب "قروهي"؛ ومقلصاً الفارق بين الاتحاد والنصر إلى ثلاث نقاط.
ومن المقرر أن يلتقي الطائي مع النصر في الأسبوع السابع والعشرين، ومع الاتحاد ضمن منافسات الجولة رقم 30، على ملعب الجوهرة المشعة، فهل تعود "بوصلة الدوري" مرة أخرى لرئيس الطائي تركي الضبعان ويديرها كيفما يشاء عبر أقدام نجوم فريقه "أمير سعيود" و "ألفا سميدو"؟!