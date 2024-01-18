أندية سعودية تستهدف التعاقد مع لاعب وسط أتليتكو مدريد

دخل الأرجنتيني رودريغو دي بول لاعب وسط أتليتكو مدريد الإسباني دائرة اهتمام العديد من الأندية السعودية لضمّه بالفترة المقبلة.
وبحسب ما نشره الصحفي التركي "أكرم كونور"، فإن اللاعب الأرجنتيني يجذب اهتمام عدة أندية سعودية لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وكان قد حاول مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع رودريجو دي بول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن المفاوضات لم تكتمل.
ورودريغو دي بول لاعب أرجنتيني يبلغ من العمر 29 عامًا، وكان قد انضم إلى أتليتكو مدريد في 2021، قادمًا من أودينيزي الإيطالي، الذي لعب له في الفترة من 2017، وحتى 2021.
ولعب سابقًا للعديد من الأندية مثل: راسينغ، فالنسيا، راسينغ (إعارة)، كما يلعب في صفوف المنتخب الأرجنتيني منذ 2018، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.