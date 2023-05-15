دوري روشن : الرائد يكتسح ضمك بخماسية

نجح فريق الرائد الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات على حساب ضيفه ضمك بخماسية نظيفة اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
افتتح النجم المغربي كريم البركاوي أهداف المباراة مبكرًا منذ الدقيقة العاشرة بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس مصطفى زغبة في الشباك.
وأضاف النجم المغربي محمد فوزير ثاني أهداف الرائد في الدقيقة 20 من علامة الجزاء تم احتسابها من قِبل الحكم شكري الحنفوش نتيجة عرقلة المدافع عبد القادر بدران للمهاجم جوليو تافاريس.
وعزز فوزير النتيجة بتسجيله الهدف الثالث لفريقه، من مجهود فردي مميز بعد أن كسر مصيدة التسلل لينفرد بالمرمى ويسدد كرة ذكية على يمين الحارس مصطفى زغبة في الدقيقة 60 من زمن المباراة.
و عاد "البركاوي" لزيارة الشباك مجددًا بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 85 مستغلاً كرة وصلته من الدفاع ليتابعها في الشباك واختتم فوزير مهرجان الأهداف بإحرازه الهاتريك الشخصي والخامس لفريقه مترجمًا عملاً جماعيًا لزملائه في الوقت بدل من ضائع (90+4)
بهذه النتيجة رفع فريق الرائد رصيده إلى 32 نقطة وضعته في المركز العاشر مؤقتًا بينما توقف رصيد ضمك عند الرصيد ذاته في المركز التاسع .