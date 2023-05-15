دوري روشن : الرائد يكتسح ضمك بخماسية

نجح فريق الرائد الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات على حساب ضيفه ضمك بخماسية نظيفة اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.