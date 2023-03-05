في النسخة الثانية.. نوفمبر المقبل انطلاق دورة الألعاب السعودية

وكانت النسخة الأولى قد حققت أرقامًا قياسية على صعيد المشاهدات والحضور، حيث شهدت الدورة حضور أكثر من 33 ألف متفرج، وفي منصات التواصل الاجتماعي، سجلت دورة الألعاب السعودية أكثر من 194 مليون ظهور، أما من جانب النقل التلفزيوني، فقد تم العمل على أكثر من 618 ساعة بث على ثماني قنوات، فيما تم نشر أكثر من 6400 منشور إعلامي على مدى أيام الدورة.