في النسخة الثانية.. نوفمبر المقبل انطلاق دورة الألعاب السعودية

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية عن موعد انطلاق النسخة الثانية من الدورة، وذلك خلال الفترة من 26 نوفمبر المقبل وحتى 10 ديسمبر 2023 في العاصمة الرياض.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، أن إقامة دورة الألعاب السعودية في نسختها الثانية، هو امتدادٌ لاهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والدعم السخي واللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- الذي مكّن القطاع الرياضي في المملكة، من تحقيق التميز والقفزات النوعية غير المسبوقة، وصولاً لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030 ، والتي تهدف إلى زيادة عدد الممارسين الرياضيين، وتحقيق التفوق الرياضي في مختلف الألعاب.
وكشفت اللجنة أن الفترة المقبلة ستشهد تحديد الرياضات المشاركة ومواعيد التسجيل لتجارب الأداء، وموعد انطلاق جولة شعلة الدورة، التي كانت قد زارت في النسخة الماضية 13 منطقة حول المملكة، وعددًا من الجهات والمنشآت والمواقع، بلغت 83 موقعًا مختلفًا، وقطعت ما يزيد على 3500 كيلومتر على مدى 50 يومًا؛ للتعريف بالدورة وأهدافها ورسالتها واستقطاب المهتمين من أنحاء المملكة كافة.
وكانت النسخة الأولى قد حققت أرقامًا قياسية على صعيد المشاهدات والحضور، حيث شهدت الدورة حضور أكثر من 33 ألف متفرج، وفي منصات التواصل الاجتماعي، سجلت دورة الألعاب السعودية أكثر من 194 مليون ظهور، أما من جانب النقل التلفزيوني، فقد تم العمل على أكثر من 618 ساعة بث على ثماني قنوات، فيما تم نشر أكثر من 6400 منشور إعلامي على مدى أيام الدورة.
يُذكر أن النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية التي أُقيمت من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2022، قد لاقت تفاعلاً كبيرًا بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فني وإداري، مثلوا أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، تنافسوا على منصات الذهب بأكثر من 45 رياضة، ما بين فردية وجماعية، تضمنت ٥ رياضات مخصصة للبارالمبية، وما يقارب 31 منشأة رياضية مجهزة لاستقبال المنافسات.