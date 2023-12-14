برباعية "سلطنه".. الأهلي يتجاوز الفيحاء

واصل فريق الأهلي الأول لكرة لقدم صحوته في دوري روشن السعودي للمحترفين ، وكسب مستضيفه الفيحاء بنتيجة 4/0 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة الـ 17 من الدوري، بقيادة الحكم الإكوادوري "جييرمو".
الشوط الأول انتهى برباعية خضراء، حيث وضع فراس البريكان بصمة الهدف الأول برأسية رائعة وصلته من "ماكسيمان" في الدقيقة 11.
وأضاف علي مجرشي الهدف الثاني للأهلي بالسيناريو الأول ذاته في الدقيقة 17.
وفي الدقيقة 30 عاد "البريكان" لزيارة شباك حارس الفيحاء "فلاديمير" بهدف ثالث للأهلي.
وسجل رياض محرز حضوره بهدف رابع للأخضر، في الدقيقة 43 من علامة الجزاء.
وفي الشوط الثاني زج مدرب الأهلي باللاعب "فيرمينو" ، لكن الأخير فشل في ترجمة عرضية "فيغا" في الدقيقة 69 لتنتهي المواجهة برباعية خضراء .
بتلك النتيجة بلغ الأهلي النقطة 34 في المركز الثالث، وبقي الفيحاء عاشرًا برصيد 19 نقطة.