برباعية "سلطنه".. الأهلي يتجاوز الفيحاء

واصل فريق الأهلي الأول لكرة لقدم صحوته في دوري روشن السعودي للمحترفين ، وكسب مستضيفه الفيحاء بنتيجة 4/0 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة الـ 17 من الدوري، بقيادة الحكم الإكوادوري "جييرمو".