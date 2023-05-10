تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر تحت 17 يتعادل وديًا مع إيران

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، مع منتخب إيران بنتيجة 0-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب منطقة جبل علي، ضمن المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.