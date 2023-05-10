تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر تحت 17 يتعادل وديًا مع إيران

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، مع منتخب إيران بنتيجة 0-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب منطقة جبل علي، ضمن المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، محمد المحيش، محمد هزازي، قاسم سلطان، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف البشري، طلال حاجي.
ويعاود الأخضر غدًا الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بالإمارات، على أن يلاقي منتخب إيران يوم السبت في المباراة التجريبية الثانية ضمن المعسكر.