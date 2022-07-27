تونس تواجه جيبوتي.. وفلسطين تصطدم بالمغرب

تختتم غداً الخميس، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يلتقي منتخب تونس مع شقيقه منتخب جيبوتي في ختام مباريات المجموعة الخامسة، عند تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.
ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط متساوياً مع منتخب البحرين بذات عدد النقاط، ويليهما منتخب جيبوتي بدون رصيد.
وتختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة من المجموعة السادسة تجمع بين منتخبي فلسطين والمغرب يوم غد الخميس.
ويحتل منتخبا فلسطين والمغرب صدارة ترتيب المجموعة السادسة بـ3 نقاط لكل منهما، لتحديد هوية المتأهلين لدور ربع نهائي البطولة، يليهما منتخب السودان بدون رصيد.