رياضة
بدءاً من اليوم الأحد.. استقبال قائمة طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مؤسسة الهلال غير الربحية
أعلن نادي الهلال استقبال قائمة طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مؤسسة الهلال غير الربحية ابتداءً من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء القادم.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بدءاً من اليوم الأحد.. استقبال قائمة طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مؤسسة الهلال غير الربحية".
وتابع: "بدأ اليوم استقبال قائمة طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس مؤسسة الهلال غير الربحية وقيد الناخبين، حيث يمكن للراغب في الترشح لرئاسة مجلس المؤسسة تقديم الطلب وإرفاق قائمة الأعضاء وبياناتهم المطلوبة".
وأشار النادي في بيانه إلى أنه يستمر استقبال طلبات الترشح لمدة 3 أيام، بدأت اليوم الأحد، وتنتهي التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري 2023م.