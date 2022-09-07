الشباب يبحث عن الصدارة عبر بوابة الطائي.. وقمة الشرقية تجمع الخليج والعدالة

تستكمل مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين، بثلاث مواجهات مثيرة، تشكل أهمية كبرى نحو الصدارة وتسجيل أول نقاط الفرح للبعض.
على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يلتقي الخليج والعدالة، في قمة المنطقة الشرقية.
اللقاء يشكل أهمية كبيرة للطرفين من أجل تسجيل أول انتصار لأحدهما في الدوري.
وفي مكة المكرمة يحل أبها (صاحب النقطة الوحيدة في الدوري) ضيفًا ثقيلاً على نظيره الوحدة، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.
الوحدة يدخل اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور ، ويبحث عن نقاط المباراة من أجل إسعاد جماهيره.
وعلى أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، يستضيف الشباب نظيره الطائي، في لقاء صعب للمستضيف الذي يسعى إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وخطف الصدارة من فم الهلال مجددًا، كما هو الحال لـ(صائد الكبار) الطائي.