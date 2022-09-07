الشباب يبحث عن الصدارة عبر بوابة الطائي.. وقمة الشرقية تجمع الخليج والعدالة

وعلى أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، يستضيف الشباب نظيره الطائي، في لقاء صعب للمستضيف الذي يسعى إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وخطف الصدارة من فم الهلال مجددًا، كما هو الحال لـ(صائد الكبار) الطائي.