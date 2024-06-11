الرياض تحتضن نهائيات "الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية 2024"

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "ننتظر انطلاق نهائيات الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية 2024 بفارغ الصبر، ونتشارك الحماس مع عشاق الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء المنطقة تجاه هذا الحدث الاحترافي الذي سينطلق في الرياض. شغف دول مجلس التعاون الخليجي بالرياضات الإلكترونية لا مثيل له، وهذا ما سيضفي على الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية المزيد من المنافسة والإثارة. استضافتنا لهذه النهائيات وللمواهب المحترفة والمتميّزة من المنطقة هو تأكيد على التزامنا بتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية ودعم المواهب وتنظيم أقوى الأحداث والبطولات في هذا المجال".