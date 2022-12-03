5 منتخبات للدور الثاني وانتصارات مدوية.. آسيا وإفريقيا يكتبان التاريخ في مونديال 2022

وجاء فوز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره البرتغالي مساء أمس في ختام مباريات المجموعة الثامنة، ليمنح القارة الآسيوية مقعدًا ثالثًا في الدور الثاني للمونديال للمرة الأولى في تاريخ البطولة العالمية، بعد تأهل أستراليا واليابان أيضًا، ويؤكد أن دور المجموعات في المونديال الحالي هو الأنجح على الإطلاق للمنتخبات الآسيوية والإفريقية منذ تمدد حجم دور المجموعات إلى 32 منتخبًا في مونديال 1998.