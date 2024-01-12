الأرجنتيني نيستور جارسيا مدربًا لأخضر السلة

يذكر أن المدرب يمتلك سجلًا تدريبيًا مميزًا وحافلًا، إذ درّب المنتخب الأرجنتين وحقق معه بطولة أمريكا الجنوبية 2012، ومنتخب فنزويلا وحقق معه بطولة أمريكا الجنوبية مرتين وتأهل معه للأولمبياد وكأس العالم، ومنتخب جمهورية الدومينكان في كأس العالم الأخيرة 2023، وفي 2019، ودرب نادي فونلرادا الإسباني وعددًا من الأندية في جنوب أمريكا، وله تجربة مع النادي الأهلي السعودي في 2004م.