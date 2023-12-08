دوري روشن للمحترفين: التعاون يواصل انتصاراته على حساب الفيحاء.. وأبها "يغرق" في محطة الخليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الفوز على شقيقه أبها في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الخليج بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها مارتينيز في الدقيقة 17 ومحمد شريف في الدقيقة 45+3 قبل أن يضيف رودريغز الهدف الثالث في الدقيقة 59 قبل أن يعدل زمريا يامي النتيجة بهدف لصالح أبها في الدقيقة 80 .
يذكر أن المباراة شهدت بطاقة حمراء للاعب الخليج فابيو مارتينيز في الدقيقة 66 .
بتلك النتيجة يرفع الخليج رصيده عند النقطة رقم 16 في حين توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 13.
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الفوز على شقيقه الفيحاء في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي التعاون ببريدة .
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز التعاون بأربعة أهداف لهدف .
أهداف المباراة سجلها سكالا للفيحاء في الدقيقة 6 قبل أن يتعادل للتعاون اللاعب كاسترو في الدقيقة 15 قبل أن يسجل المهديوي الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 40 قبل أن يعزز موسى بارو النتيجة لمصلحة فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 61 ثم يختتم الأهداف عبدالفتاح آدم بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 84 .
بتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده عند النقطة رقم 31 في حين توقف رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 19 .