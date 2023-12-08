دوري روشن للمحترفين: التعاون يواصل انتصاراته على حساب الفيحاء.. وأبها "يغرق" في محطة الخليج

أهداف المباراة سجلها سكالا للفيحاء في الدقيقة 6 قبل أن يتعادل للتعاون اللاعب كاسترو في الدقيقة 15 قبل أن يسجل المهديوي الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 40 قبل أن يعزز موسى بارو النتيجة لمصلحة فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 61 ثم يختتم الأهداف عبدالفتاح آدم بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 84 .