استمر 10 ساعات ضمن برنامجه الإعدادي .. النصر تمارين مكثفة خلال فترة توقف دوري روشن

يواصل فريق النصر الأول لكرة لقدم بقيادة الفرنسي رودي جارسيا ، تحضيراته، من خلال يوم عمل مكثف على فترتين صباحية ومسائية استمر 10 ساعات ضمن برنامجه الإعدادي خلال فترة توقف دوري روشن السعودي.
وانطلقت التحضيرات، أمس الخميس، عند الساعة العاشرة صباحًا، وتركزت على النواحي اللياقية لمدة ساعتين في صالة الحديد، وبعدها خلد اللاعبون للراحة، ومن ثم عاودوا التدريبات في تمام الساعة 5:30 مساءً، وتضمن تمارين لياقية وتكتيكية استغرقت ساعة ونصف الساعة، واختتم اليوم بتناول اللاعبين وجبة العشاء في مقر النادي عند الساعة الثامنة مساءً.