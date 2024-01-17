بطولة آسيا 2023: الأبيض الإماراتي هدفه دور الـ16.. وفلسطين لتجديد الحظوظ

وعلى ملعب الجنوب المونديالي في الوكرة، تحتاج الإمارات إلى الفوز لضمان التأهل بعد الفوز في الجولة الأولى على هونغ كونغ 3-1. في المقابل، يسعى المنتخب الفلسطيني إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تُبقي على حظوظه في المنافسة بعد الخسارة من إيران 1-4 في الجولة الماضية.