بطولة آسيا 2023: الأبيض الإماراتي هدفه دور الـ16.. وفلسطين لتجديد الحظوظ

يسعى المنتخب الإماراتي إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم من خلال لقائه اليوم الخميس المنتخب الفلسطيني الباحث بدوره عن فوز يبقيه في سباق التأهل عن المجموعة الثالثة، في حين يلتقي المنتخب السوري نظيره الأسترالي في لقاء صعب لحساب المجموعة الثانية من المسابقة.
وعلى ملعب الجنوب المونديالي في الوكرة، تحتاج الإمارات إلى الفوز لضمان التأهل بعد الفوز في الجولة الأولى على هونغ كونغ 3-1. في المقابل، يسعى المنتخب الفلسطيني إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تُبقي على حظوظه في المنافسة بعد الخسارة من إيران 1-4 في الجولة الماضية.
وينتظر منتخب سوريا مواجهة صعبة عندما يلتقي أستراليا "المتصدرة"، والساعية بدورها للفوز وحجز أولى البطاقات المؤهلة إلى دور الـ16.
وكانت الجولة الأولى من المجموعة قد أسفرت عن تعادل سوريا وأوزبكستان سلبًا، وفوز أستراليا على الهند 2-0.
وسبق لسوريا أن لعبت مع أستراليا ثلاث مرات من قبل، مباراتَين في الملحق الآسيوي، وآخرها في نهائيات كأس آسيا الماضية في الإمارات، وخسرت بنتيجة 2-3.
وفي المجموعة ذاتها تلعب أوزبكستان مع الهند على ملعب أحمد بن علي.