نادٍ سعودي مهتمّ بالتعاقد مع مدافع أستون فيلا "دييغو كارلوس"

كشفت تقاريرُ صحفية عن اهتمام أحد أندية الدوري السعودي بضمّ البرازيلي "دييغو كارلوس" مدافع أستون فيلا الإنجليزي.
وأفاد الصحفي "ديفيد أورنستين" بأن هناك اهتمامًا وإعجابًا كبيرًا من قبل الأندية في المملكة للتعاقد مع "دييغو كارلوس" خلال هذا الصيف.
وصرّح الصحفي فى صحيفة "ذا أثليتيك" بأن مسؤولي أستون فيلا قد رفضوا عرضًا افتتاحيًّا من نادي فولهام للحصول على خدمات المدافع البرازيلي.
وأشار إلى أن إدارة النادي الإنجليزي على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة لكارلوس؛ نظرًا لأنه من بين اللاعبين الذي لديهم أعلى الرواتب بالفريق.
يذكر أن نادي الاتحاد بقيادة الفرنسي "لوران بلان" لا يزال يبحث عن مدافع جديد؛ تحسُّبًا لرحيل مدافعه الحالي الإيطالى "لويز فيليبي".
وانضمّ كارلوس إلى أستون فيلا من إشبيلية مقابل 26 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2022، ولديه عقد يستمرّ حتى عام 2026.
وشارك البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا، والذي تبلغ قيمته السوقية نحو 16 مليون يورو، في 38 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.