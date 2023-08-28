النصر يتوصل إلى اتفاق مع ضمك للظفر بخدمات "العمار"

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي النصر إلى اتفاق مع مسؤولي نادي ضمك للتوقيع مع ظهير أيسر الفريق عبدالله العمار، خلال الموسم الجديد.
ووفقًا لما أفادت به مصادر قناة "الكأس" فإنه من المنتظر أن يكون التوقيع بين الطرفين مساء اليوم الاثنين، لينضم عبدالله العمار إلى صفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي الجارى.
تنقل العمار البالغ من العمر 29 عامًا، بين العديد من الأندية السعودية، حيث بدأ في 2015 مع الهلال، حتى أعير إلى الفتح في 2016 .
وانتقل اللاعب السعودي رسمياً الى الفتح في 2017، ثم انتقل الى الاتحاد في 2019، ولمدة موسم واحد، ثم انتقل إلى ضمك في 2020 .