بعد التعادل مع ألبانيا.. الأخضر يستأنف تدريباته بحصة استشفائية

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًّا في"أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة"، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.