4 أندية تتنافس على ضم مدافع فلامنغو.. والقادسية يدخل السباق

ويعد بيريرا، البالغ 29 عامًا، من الركائز الأساسية في فلامنغو تحت قيادة فيليبي لويس، حيث خاض 60 مباراة هذا الموسم (59 منها أساسيًا) وسجل 5 أهداف في أفضل مواسمه من حيث المساهمة التهديفية.