4 أندية تتنافس على ضم مدافع فلامنغو.. والقادسية يدخل السباق

دخل نادي القادسية السعودي في منافسة قوية مع ثلاثة أندية أوروبية للتعاقد مع مدافع فلامنغو البرازيلي ليو بيريرا، أحد أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم، وفقًا لصحيفة GE البرازيلية.
ويعد بيريرا، البالغ 29 عامًا، من الركائز الأساسية في فلامنغو تحت قيادة فيليبي لويس، حيث خاض 60 مباراة هذا الموسم (59 منها أساسيًا) وسجل 5 أهداف في أفضل مواسمه من حيث المساهمة التهديفية.
وأكدت الصحيفة أن القادسية وضع اللاعب ضمن قائمة اهتماماته، فيما أبدت أندية أولمبياكوس اليوناني وغلطة سراي وفنربخشة التركي رغبتها في ضمه، وقد تواصلت بعض هذه الأندية مع وكلائه للاستفسار عن وضعه.
وكان فلامنغو قد رفض في الصيف الماضي عروضًا من فالنسيا وإشبيلية وبورتو، لكنه ترك الباب مفتوحًا لبحث العروض في فترة الانتقالات المقبلة، مع تحديد شرط جزائي يبلغ 60 مليون يورو.