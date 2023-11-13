"النصر" يجهّز عرضًا ضخمًا لإقناع مانشستر سيتي بالتخلي عن "دي بروين"

كشف موقع "fanaticos" عن أن مسؤولي نادي النصر يحاولون مرة أخرى مع إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأوضح ذات الموقع أن مسؤولي النصر لديهم رغبة كبيرة في التوقيع معه؛ على الرغم من علمهم بصعوبة تلك الصفقة؛ حيث إن دي بروين يُعَد أحد رجال المدرب بيب جوارديولا الأساسيين بالفريق الموثوق بهم.
وأفاد الموقع بأن إدارة النادي السعودي تجهّز الآن عرضًا ضخمًا بقيمة 60 مليون يورو للاعب خط الوسط البلجيكي، بالإضافة إلى مبالغ أخرى ستتم مناقشتها، لمحاولة إقناع السيتي بالتخلي عن اللاعب في الفترة المقبلة.
ويلعب كيفن دي بروين البالغ من العمر 32 عامًا، في صفوف مانشستر سيتي منذ 2015، قادمًا من فولفسبورغ الألماني، ولعب سابقًا أيضًا لنادي تشيلسي الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البلجيكي منذ 2010.
ويحتل النصر وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.