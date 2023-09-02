التعاون يضرب الوحدة برباعية ويرتقي لوصافة الترتيب

واصل فريق التعاون الأول لكرة القدم انطلاقته القوية بتحقيقه فوزه الرابع تواليًا، وهذه المرة على حساب ضيفه الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم السبت على أرض ملعب نادي التعاون بمدينة بريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.