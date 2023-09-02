التعاون يضرب الوحدة برباعية ويرتقي لوصافة الترتيب

واصل فريق التعاون الأول لكرة القدم انطلاقته القوية بتحقيقه فوزه الرابع تواليًا، وهذه المرة على حساب ضيفه الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم السبت على أرض ملعب نادي التعاون بمدينة بريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
منح متوسط الميدان البرازيلي فلافيو ميديروس التقدم لأصحاب الضيافة مبكرًا منذ الدقيقة العاشرة من تسديدة أرضية، خادعت الحارس عبدالقدوس عطية، الذي اكتفى بمشاهدتها تعانق الشباك.
وضاعف سلطان الروقي تقدم التعاون بالهدف الثاني بعد أن حول عرضية ماتيوس كاسترو إلى نحو المرمى في الدقيقة الـ28 من زمن الشوط الأول.
وأضاف المدافع وليد الأحمد الهدف الثالث للتعاون برأسية جميلة عند الدقيقة الـ62، و عزز أندريه جوتو فوز فريقه بتسجيله رابع الأهداف في الدقيقة الـ85.
وتمكن المحترف المغربي فيصل من تقليص الفارق بتسجيله الهدف الوحيد للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، احتسبها الحكم عبدالله الشهري.
وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 13 نقطة؛ وضعته في الوصافة، بينما توقف رصيد الوحدة عند 6 نقاط بالمركز التاسع.