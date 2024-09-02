بورتو يحسم قراره في العرض المقدم من الاتحاد لضم ظهير أيسر الفريق

وكان مسؤولو بورتو قد رفضوا سابقاً عرضين من الاتحاد لضم جالينو، إذ بلغت قيمة العرض الأول نحو 40 مليون يورو، ويقدر العرض الثاني بنحو 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 إضافات.