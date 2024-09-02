بورتو يحسم قراره في العرض المقدم من الاتحاد لضم ظهير أيسر الفريق

قررت إدارة نادي بورتو البرتغالي الموافقة على عرض نادي الاتحاد السعودي؛ بشأن التعاقد مع البرازيلي ويندرسون جالينو، ظهير أيسر الفريق.
وأفادت صحيفة "Record" أن أندريه فيلاس بواش رئيس النادي البرتغالي قد قبل عرض النادي السعودي، ليكون لاعباً بالدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد.
وأكدت الصحيفة أن العرض المقدم من الاتحاد يصل إلى نحو 50 مليون يورو، ولا يتضمن العرض أي نوع من المكافآت.
ووفقاً لموقع Record فإن جالينو سيخضع لفحوصات طبية في بورتو، وكذلك دانيلو بيريرا الذي سيتوجه إلى نفس النادي السعودي، وبعد ذلك سيسافر إلى المملكة العربية السعودية بعقد مدته 5 مواسم.
وكان مسؤولو بورتو قد رفضوا سابقاً عرضين من الاتحاد لضم جالينو، إذ بلغت قيمة العرض الأول نحو 40 مليون يورو، ويقدر العرض الثاني بنحو 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 إضافات.
وعارض رئيس الفريق عروض الاتحاد؛ لحاجة الفريق للاعب المتعدد المواهب، حيث إن ذلك سيكون خسارة كبيرة من الناحية الرياضية للفريق بقيادة فيتور برونو.
ويرتبط جالينو البالغ من العمر 26 عاماً بعقد مع نادي بورتو حتى يونيو 2028، وهو محمي بشرط جزائي قدره 60 مليون يورو.