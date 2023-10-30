كأس خادم الحرمين الشريفين: ركلات الترجيح تصعد بالخليج إلى الدور ربع النهائي.. على حساب ضمك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، الفوز على شقيقه ضمك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز الخليج بركلات الترجيح وتأهله للدور ربع النهائي.
أهداف المباراة سجلها جانغ للخليج في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل لضمك محترفه ستانشيو.
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي ابتسم الحظ فيها لفريق الخليج 7/6.
الجدير بالذكر أن الخليج أكمل المباراة منذ الدقيقة 105+5 بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه منصور حمزي.