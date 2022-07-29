"النصر" يتعادل في أولى تجارب "ماربيا" أمام "لاس بالماس" الإسباني

تعادل فريق النصر الأول لكرة القدم، مع نظيره لاس بالماس الإسباني "درجة ثانية"، بهدفين لمثلهما، اليوم الجمعة، في أولى مواجهاته التجريبية ضمن معسكره الخارجي الذي تستضيفه مدينة ماربيا الإسبانية استعداداً للموسم الجديد.