"النصر" يتعادل في أولى تجارب "ماربيا" أمام "لاس بالماس" الإسباني

تعادل فريق النصر الأول لكرة القدم، مع نظيره لاس بالماس الإسباني "درجة ثانية"، بهدفين لمثلهما، اليوم الجمعة، في أولى مواجهاته التجريبية ضمن معسكره الخارجي الذي تستضيفه مدينة ماربيا الإسبانية استعداداً للموسم الجديد.
وخاض الفرنسي رودي جارسيا، مدرب النصر المباراة التجريبية بتشكيلتين مختلفتين في كل شوط، ففي الشوط الأول دخل بتشكيلة مكونة من الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا وسلطان الغنام وعبد الإله العمري وعبد الله مادو وعلي لاجامي ومنصور الشمري ومختار علي وعبد المجيد الصليهم وبيتي مارتينيز وخالد الغنام ومحمد مران.
وفي الشوط الثاني دفع جارسيا بتشكيلة جديدة مكونة من حارس المرمى نواف العقيدي وماجد قشيش ومحمد آل فتيل ويوسف حقوي وحمد المنصور وعلي الحسن وعبد الله الخيبري وسامي النجعي وأيمن يحيى وعبد الفتاح عسيري وفينسينت أبو بكر.
افتتح فريق لاس بالماس أهداف المباراة بهدف عكسي سجله محمد الفتيل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 58، وأدرك حمد آل منصور التعادل بواسطة تسديدة يسارية من مشارف منطقة الجزاء عند الدقيقة 75.
وأضاف الفريق الاسباني ثاني الأهداف عند الدقيقة 83، ورفض الكاميروني أبوبكر فينسينت خسارة فريقه حيث تمكن من تعديل النتيجة عند الدقيقة 90 بعد كرة متبادلة بين علي الحسن وأيمن يحيى وصلته وأسكنها الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.