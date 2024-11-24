"الرياضة أفضل شي".. حملة وطنية لتعزيز نمط الحياة الصحي بمشاركة مجتمعية واسعة

أطلقت وزارة الرياضة، اليوم، حملة توعوية بعنوان "الرياضة أفضل شي"، والتي تستمر حتى الـ5 من شهر ديسمبر المقبل، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز نمط الحياة الصحي، وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة بانتظام، إضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين الرياضيين، وجعل الرياضة ثقافة مجتمعية.