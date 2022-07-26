المحمدي يعلن تشكيلة الأخضر الشاب أمام العراق في البطولة العربية

أعلن صالح المحمدي المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا التشكيلة الأساسية، التي سيخوض بها مواجهة منتخب العراق في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره منتخب العراق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، في إطار المجموعة الأولى.
ويتصدّر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخب موريتانيا صاحب المركز الثاني من مباراتين، بينما يأتي منتخب العراق في المركز الثالث بدون نقاط حتى الآن من مباراة واحدة.
وكانت الجولة الأولى شهدت فوز المنتخب السعودي على منتخب موريتانيا "2-0"، وفي الجولة الثانية حقق منتخب موريتانيا الفوز على نظيره العراقي بهدف دون رد.
وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي على النحو التالي:
حراسة المرمى: أسامة المرمش.
خط الدفاع: عبدالعزيز الفرج، محمد سليمان، محمد الدوسري، سالم النجدي.
خط الوسط: فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالله العنزي.
خط الهجوم: عبدالعزيز العليوة، عبدالله رديف.