دورة الألعاب العربية بالجزائر: الأخضر على رأس المجموعة الثانية في مسابقة كرة القدم

أوقعت قرعة مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب العربية التي سحبت اليوم الاثنين في الجزائر المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سورية وفلسطين وموريتانيا.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات الجزائر وعمان ولبنان والسودان حيث سيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي..
وستُقام دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة في الجزائر خلال الفترة من 5 وحتى 15 يوليو القادم والتي من المنتظر أن تشهد تنافسًا قويًا بين الرياضيين العرب، وقد يصل عددهم إلى 3500 رياضي من 22 دولة في مختلف المنافسات والاختصاصات، وهو أكثر مما كان عليه الحال في النسخ السابقة.
وستدور النسخة الخامسة عشرة من بطولة الألعاب العربية في خمس مدن جزائرية، وهي العاصمة الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وتيبازة، مع العلم أن هذه هي النسخة الثانية التي تنظمها الجزائر بعد ألعاب 2004.
وسيحتضن ملعب 05 يوليو 1962 بالعاصمة الجزائر حفلي الافتتاح والاختتام، مع التذكير أن اتحاد اللجان الأولمبية العربية كان قد اختار الجزائر لاحتضان هذا الحدث في 14 مارس/ آذار الماضي خلال اجتماعه بمدينة جدة السعودية.
هذا وتعود دورة الألعاب العربية إلى الواجهة من جديد بعد انقطاع طويل دام ١٢ عامًا منذ النسخة الأخيرة والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة في عام ٢٠١١، علمًا بأن التجمع الرياضي العربي انطلق من مدينة الإسكندرية في مصر عام 1953.