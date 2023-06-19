دورة الألعاب العربية بالجزائر: الأخضر على رأس المجموعة الثانية في مسابقة كرة القدم

وستُقام دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة في الجزائر خلال الفترة من 5 وحتى 15 يوليو القادم والتي من المنتظر أن تشهد تنافسًا قويًا بين الرياضيين العرب، وقد يصل عددهم إلى 3500 رياضي من 22 دولة في مختلف المنافسات والاختصاصات، وهو أكثر مما كان عليه الحال في النسخ السابقة.