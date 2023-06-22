تطورات جديدة في مفاوضات الهلال مع المدربين لوبيتيغي وأليغري

وقال الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" إن إدارة الهلال عاودت الاتصال مرة أخرى، بالإسباني جولين لوبيتيغي مدرب نادي وولفرهامبتون وأندررز الإنجليزي، مشيرًا إلى أن المحادثات تبدو إيجابية حتى الآن، ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء.