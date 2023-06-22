تطورات جديدة في مفاوضات الهلال مع المدربين لوبيتيغي وأليغري

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن آخر تطورات مفاوضات نادي الهلال مع المدربين، للتعاقد مع أحدهما لتولى القيادة الفنية للفريق، خلال الموسم الجديد.
وقال الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" إن إدارة الهلال عاودت الاتصال مرة أخرى، بالإسباني جولين لوبيتيغي مدرب نادي وولفرهامبتون وأندررز الإنجليزي، مشيرًا إلى أن المحادثات تبدو إيجابية حتى الآن، ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء.
وأفاد "غاليتي" بحسابه الرسمي عبر "تويتر" بأن الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، مازال هدفًا للهلال، ولكنه لم يرد، حتى الآن على اقتراح النادي السعودي الذي تلقاه منذ أيام.
وكانت إدارة الهلال قد وضعت أسماء العديد من المدربين العالميين، للتعاقد مع أحدهما، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل من منصبه بنهاية الموسم الماضي.
وتولى جولين لوبيتيغي البالغ من العمر 56 عامًا، تدريب وولفرهامبتون في نوفمبر 2022، قادمًا من تدريب إشبيلية الإسباني الذى تولى قيادته في الفترة من 2019 وحتى 2022.