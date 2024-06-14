بالصور.. بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" تنطلق بحفل مميز

انطلقت مساء اليوم الجمعة بطولة أمم أوروبا 2024 بحفل افتتاح مقتضب، اتسم بالإبهار، وأقيم في استاد "أليانز أرينا"، الذي يشهد انطلاق المواجهة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من البطولة.
واعتمد الحفل البسيط على الأغاني الخفيفة مع استعراضات راقصة، تداخلت فيها أعلام الدول المشاركة في مشهد مميز، وبعض الألعاب النارية، مع استعراض المدن الألمانية التي ستلعب فيها مباريات النسخة الحالية من بطولة "اليورو".
وشهد حفل الافتتاح تكريم الأسطورة الألماني الراحل فرانز بيكنباور، الذي توفي في بداية العام الجاري بعد صراع مع المرض، بحضور زوجته وشقيقه إلى أرض الملعب.
وشكّل حفل الافتتاح ركلة البداية للنسخة السابعة عشرة من البطولة التي ستستمر حتى الرابع عشر من يوليو القادم.