بالصور.. بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" تنطلق بحفل مميز

واعتمد الحفل البسيط على الأغاني الخفيفة مع استعراضات راقصة، تداخلت فيها أعلام الدول المشاركة في مشهد مميز، وبعض الألعاب النارية، مع استعراض المدن الألمانية التي ستلعب فيها مباريات النسخة الحالية من بطولة "اليورو".