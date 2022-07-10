الوحدة يعلن إقامة معسكر خارجي في إسبانيا تتخله 6 مباريات ودية

بعدها يواجه فريق ليفانتي الإسباني يوم 5 أغسطس المقبل، قبل أن يلاقي مواطنه الشباب يوم 10 من ذات الشهر، ويختتم الفريق مبارياته في الرابع عشر من أغسطس بملاقاة فريق ريال مورسيا الإسباني، على أن تكون العودة من المعسكر الخارجي يوم 15 أغسطس المقبل.