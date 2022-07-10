الوحدة يعلن إقامة معسكر خارجي في إسبانيا تتخله 6 مباريات ودية

أعلن فريق الوحدة الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين السعودي، إقامة معسكر إعدادي في مدينة مورسيا الإسبانية استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023، سيخوض خلاله 6 مباريات ودية من بينها مواجهة أمام الشباب.
وكشفت الإدارة أن المرحلة الأولى ستشمل بداية التمارين وإجراء الفحوصات الطبية وتبدأ من 15 يوليو الجاري وحتى 21 منه، فيما ستبدأ المرحلة الثانية، والتي تتضمن فترة المعسكر الخارجي، يوم 22 يوليو وتستمر حتى 15 أغسطس المقبل.
وتم إعداد برنامج تدريبي متكامل يشتمل على جوانب لياقية وتكتيكية وتتخلله 6 مباريات ودية، يدشنها بمواجهة فريق FC LA GUAJIRAالكولومبي يوم 25 يوم يوليو الجاري، وفي 29 من ذات الشهر سيلاقي فريق INTER CITY FC.
بعدها يواجه فريق ليفانتي الإسباني يوم 5 أغسطس المقبل، قبل أن يلاقي مواطنه الشباب يوم 10 من ذات الشهر، ويختتم الفريق مبارياته في الرابع عشر من أغسطس بملاقاة فريق ريال مورسيا الإسباني، على أن تكون العودة من المعسكر الخارجي يوم 15 أغسطس المقبل.
وتنطلق الفترة الثالث من فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 16 أغسطس وتستمر حتى 24 من ذات الشهر، أي قبل يوم واحد من انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يشار أن الوحدة صعد إلى مصاف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حل ثالثاً في ترتيب دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى بـ65 نقطة، جمعها من 17 فوزً، و14 تعادلًا، و7 هزائم.