"الأهلي" يعود لسكة الانتصارات بعد اكتساح "أُحد" بثلاثية

عاد فريق الأهلي من جديد لسكة الانتصارات بعدما تغلَّب مساء اليوم الجمعة على شقيقه نادي أُحد ضمن الجولة الخامسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.
أهداف المباراة سجَّلها عبدالله المقرن في الدقيقة الـ29، وعلي الأسمري في الدقيقة الـ44، وزياد الجهني في الدقيقة الـ76.
وكان الأهلي قد تعثر في الجولة الماضية أمام العروبة بالتعادل السلبي. وبهذا الفوز الكبير رفع الفريق رصيده للنقطة رقم 8؛ وضعته بالمركز الخامس، فيما توقف رصيد أُحد عند خمس نقاط؛ احتل بها المركز الحادي عشر.