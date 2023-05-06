في نهائي الحلم الآسيوي أمام "أوراوا الياباني".. تعرّف على تشكيلة كبير آسيا "الهلال"

أعلن المدير الفني لفريق الهلال السعودي "دياز"، عن قائمة "كبير آسيا" التي تواجه أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا "لقاء الإياب"، الذي يحتضنه ملعب سايتاما 2002، ظهر اليوم السبت، في العاصمة اليابانية "طوكيو"، بقيادة طاقم تحكيم صيني بقيادة الحكم "ما نينج"، ويعاونه "زهو في"، و"زهانج شينيج"، و"فو مينج" لتقنية الفيديو، ويساعده الدولي الأردني "أدهم المخادمة".