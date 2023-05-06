رياضة

في نهائي الحلم الآسيوي أمام "أوراوا الياباني".. تعرّف على تشكيلة كبير آسيا "الهلال"

في نهائي الحلم الآسيوي أمام "أوراوا الياباني".. تعرّف على تشكيلة كبير آسيا "الهلال"
أحمد سرور
أحمد سرور

أعلن المدير الفني لفريق الهلال السعودي "دياز"، عن قائمة "كبير آسيا" التي تواجه أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا "لقاء الإياب"، الذي يحتضنه ملعب سايتاما 2002، ظهر اليوم السبت، في العاصمة اليابانية "طوكيو"، بقيادة طاقم تحكيم صيني بقيادة الحكم "ما نينج"، ويعاونه "زهو في"، و"زهانج شينيج"، و"فو مينج" لتقنية الفيديو، ويساعده الدولي الأردني "أدهم المخادمة".

قائمة الهلال

- عبدالله المعيوف.

- محمد البريك.

- علي البليهي.

- جانغ هيون سو.

- سعود عبد الحميد.

- عبدالله عطيف.

- محمد كنو.

- أندري كاريلو.

- عبدالله الحمدان.

- ميشايل ديلغادو.

- أوديون إيغالو.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت السبت الماضي بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الهلال
دوري أبطال آسيا
أوراوا الياباني

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