عودة "الفرج " للتدريبات الجماعية .. الأخضر يدشن استعداده للقاء كرواتيا

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ,اليوم الأحد, في مدينة الرياض المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.