الفتح: المدرجات مجاناً لجماهيرنا.. والفريق يستعد لاستضافة الرائد

أعلنت إدارة النادي فتح مدرجات ملعبه مجاناً أمام العوائل والأفراد في لقاء الفريق وضيفه الرائد، السبت المقبل، بالإضافة إلى توزيع جوائز وفعاليات وهدايا للجماهير.
وفي الجانب الميداني أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريبه الرئيسي مساء اليوم استعداداً لاستضافة الرائد، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي، وذلك على ملعب النادي الرديف بالأحساء.
وانطلقت التدريبات بالجوانب اللياقية من خلال الجري حول الملعب والقفز على الحواجز، بعدها طبق المدير الفني "دونيس" العديد من الجمل الفنية بتبادل الكرة في مساحات مختلفة مع التحرك المستمر وفتح المساحات، ثم طبق التكتيك الذي ينوي به مواجهة الرائد عبر المناورة التي أجراها على ثلثي مساحة الملعب.