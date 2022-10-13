الفتح: المدرجات مجاناً لجماهيرنا.. والفريق يستعد لاستضافة الرائد

وانطلقت التدريبات بالجوانب اللياقية من خلال الجري حول الملعب والقفز على الحواجز، بعدها طبق المدير الفني "دونيس" العديد من الجمل الفنية بتبادل الكرة في مساحات مختلفة مع التحرك المستمر وفتح المساحات، ثم طبق التكتيك الذي ينوي به مواجهة الرائد عبر المناورة التي أجراها على ثلثي مساحة الملعب.