رسميًا.. الاتحاد يعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي لوران بلان

أعلن نادي الاتحاد رسمياً تعاقده مع المدرب الفرنسي لوران بلان، ليتولى الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، اعتباراً من الموسم المقبل 2024/2025، حسبما ذكر النادي.
واكتفى النادي بنشر صورة للمدرب الجديد، دون أن يكشف عن أي تفاصيل للعقد، وعلق عليها: "نرحب بالمدرب لوران بلان في نادي الاتحاد".
وأنهى الاتحاد عقد مدربه السابق الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مطلع يوليو الجاري، بعد موسم مخيب للآمال في مختلف المسابقات، وفي طليعتها الدوري السعودي، حيث حل خامساً مخفقاً في الدفاع عن لقبه والتأهل إلى المسابقات الآسيوية.
ويعد هذا المنصب الثاني للمدرب الفرنسي في منطقة الخليج بعد إشرافه على الريان القطري بين ديسمبر 2020 وفبراير 2022 عندما أقيل بسبب سوء النتائج.
وسبق وأن تولي لوران بلان صاحب الـ58 عاماً، تدريب ناديي بوردو (2007-2010) وباريس سان جيرمان (2013-2016)، وليون من (2022 - 2023)، كما سبق وأن درب منتخب فرنسا (2010-2012).