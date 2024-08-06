نهاية الأسبوع.. "إزيكويل" بالسعودية لإجراء الفحوصات الطبية قبل الانضمام للقادسية

كشفت تقارير صحفية عن موعد وصول إزيكويل فرنانديز، لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني، للتوقيع مع نادي القادسية.
ووفقًا لما نشره الصحفي "رودي غاليتي"؛ فإن فرنانديز، سيسافر إلى السعودية بحلول نهاية الأسبوع، ما بين الخميس والجمعة؛ لإتمام انتقاله من بوكا إلى القادسية.
وشدد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" على حسابه الشخصي عبر منصة إكس، على أن اللاعب الأرجنتيني سيخضع بعد وصوله للفحص الطبي قبل توقيع عقد لمدة 5 سنوات حتى 2029.
يُذكر أن مسؤولي القادسية كان لديهم الاستعداد لتنفيذ الشرط الجزائي في عقد إزيكويل فرنانديز، للحصول على خدماته هذا الصيف.
ونجح القادسية منذ بداية الموسم الصيفي في التعاقد مع عدد من أفضل النجوم؛ أبرزهم: (بيير إيميريك أوباميانغ، ناتشو فيرنانديز، ناهيتان نانديز، جوليان كينونيس).