نهاية الأسبوع.. "إزيكويل" بالسعودية لإجراء الفحوصات الطبية قبل الانضمام للقادسية

وشدد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" على حسابه الشخصي عبر منصة إكس، على أن اللاعب الأرجنتيني سيخضع بعد وصوله للفحص الطبي قبل توقيع عقد لمدة 5 سنوات حتى 2029.